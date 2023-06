Axa Italia | in 500 al flashmob per dire sì all’inclusione sociale

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 8 giugno 2023) In occasione dell’Axa Week for Good, la settimana che ogni anno il Gruppo assicurativo dedica alla responsabilità d’impresa, ha preso vita in simultanea tra Milano e Roma, il 7 giugno, uno specialeper l’inclusione. Ila Milano e Roma Cinquecento persone, tra collaboratori e volontari dell’associazione Axa Cuori in Azione, hanno partecipato all’evento che aveva come focus l’empowerment femminile. Partner dell’iniziativa era l’associazione Sport senza Frontiere, che da sempre promuove lo sport come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e coesione. Ildi Axa a RomaSpecial guests e animatori d’eccezione il rapper Amir Issaa, che ha presentato in anteprima il brano composto per il gruppo, e la football freestyler Anastasia Bagaglini (per la sede di ...