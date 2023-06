AXA Italia | 500 partecipanti al flashmob guidato dal rapper Amir Issaa per dire sì all' inclusione sociale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) - - In occasione dell'“AXA Week for Good”, la settimana che ogni anno il Gruppo AXA dedica alla responsabilità d'impresa, ha preso vita in simultanea tra Milano e Roma, il 7 giugno, uno specialeper l', con focus sull'empowerment femminile, con la partecipazione di 500 persone tra collaboratori AXAe le famiglie e i bambini di Sport Senza Frontiere, onlus partner dell'evento. - Animatore d'eccezione, ilche ha presentato in anteprima il brano composto per AXA, con il supporto della freestyler Anastasia Bagaglini per la sede di Roma. - L'iniziativa è stata al centro di “Game4Inclusion”, un intero pomeriggio dedicato alla solidarietà, alla sensibilizzazione e all'ispirazione sui temi ...