(Di giovedì 8 giugno 2023) Ha causato nove, nessuno in gravi condizioni, lo stra unda turismo con a bordo 28 turisti coreani e undella linea 10 in piazza San Gioachimo, non distante dalla stazione ...

Da una prima ricostruzione, sarebbe stato l'a tagliare la strada al tram che avrebbe tentato di frenare ma l'impatto è stato inevitabile Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del ...Due persone che si trovavano sul mezzosono finite in codice verde all'ospedale mentre cinque passeggeri contusi hanno rifiutato l'assistenza medica. Atm ha deviato i percorsi del tram 5 e ...... con servizi pensati per contemperare tanto le esigenze di un'utenza di tipo vacanziero e,...estensione su tutta la rete della possibilità di acquisto dei biglietti a bordo degli...

Autobus turistico contro tram a Milano, alcuni feriti lievi Euronews Italiano

Ha causato nove feriti, nessuno in gravi condizioni, lo scontro tra un autobus da turismo con a bordo 28 turisti coreani e un tram della linea 10 in piazza San Gioachimo, non distante dalla stazione C ...Un’iniziativa permetterà di spostarsi in autobus dal centro città muniti di bicicletta per arrivare al sponde del Lago di Varese.