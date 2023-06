Aumento di 123 euro in busta paga | ecco a chi spetta l' incremento a giugno

...momento di fronte a dati consolidati sull'infazione L'medio sui minimi contrattuali che i metalmeccanici riceveranno nel mese di giugno sarà superiore alle aspettative, e non di poco:,40 ...'Gli aumenti salariali sono stati conquistati grazie alla clausola di garanzia inserita nell'ultimo rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021 che adegua le retribuzioni all'aumentare del costo della ......a giugno la terza tranche dell'salariale concordato nel contratto firmato nel 2021. I 27 euro medi stimati alla sottoscrizione dell'accordo per un terzo livello lasciano il posto aeuro, ...

METALMECCANICI: A GIUGNO 123,40 EURO MEDIE DI AUMENTO

I metalmeccanici godrà di un incremento sui minimi pari a 123,40 euro medi mensili. Il totale sarà di 96,4 euro in più rispetto a quanto previsto ...A giugno 123 euro in più invece di 27 previsti nelle stime del rinnovo di febbraio 2021. Chissà se i sindacati sono tutti concordi nel riconoscere che a funzionare è stata la scelta di non decidere su ...