Attentato ad Annecy; 6 bambini ed un adulto accoltellati in un parco giochi | video

L'è avvenuto in un parco vicino al lago di, in Alta Savoia.L'è avvenuto in un parco vicino al lago di, in Alta Savoia.

Attentato in Francia ad Annecy: sei bambini accoltellati in un parco, uno è grave Corriere della Sera

Attentato in Francia, ad Annecy. Un uomo coperto da un turbante e armato di coltello ha ferito almeno 6 bambini in un parco, uno dei quali sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i g ...Ad Annecy, in Francia, «un uomo che indossava un turbante, secondo i testimoni, avrebbe aggredito giovedì mattina con un coltello sette persone, tra cui sei bambini, in un ...