Attacco nel parco giochi francese | Meloni | “Sono senza fiato” Disperate le condizioni dei bimbi

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Rabbia e dolore per quanto avvenuto ad Annecy, in Francia, dove alcuni bambinistati accoltellati e con loro degli adulti. Rimangodi fronte a un atto così mostruoso. Solidarietà alle vittime di questa brutale violenza e a tutto il popolo”. Così il premier Giorgiasu twitter ha commentato la tragedia che si è consumata questa mattina neldi Annecy, nell’alta Savoia. Dove un individuo armato, un siriano richiedente asilo, ha accoltellato dei persone fra cui quattro bambini piccoli, tra i 2 e i 3 anni. Purtroppo i bambini feritiin“molto gravi”. Lo ha riferito in conferenza stampa la procuratrice, Line Bonet-Mathis.ad Annecy, ...

Francia, attacco nel parco dei bimbi ad Annecy: 6 feriti, 4 gravissimi - ItaliaOggi.it Italia Oggi

"Attacco di una vigliaccheria assoluta questa mattina in un ... È entrato in maniera illegale nel territorio francese e aveva presentato una richiesta d'asilo nel novembre dello scorso anno ...