Attacco Annecy | la premier francese Borne | E' il momento dell' unita' e della solidarieta'

Lo ha detto la prima ministra francese, Elisabeth Borne, nel corso della conferenza stampa sulla riva del lago di. L'uomo fermato "e' un siriano che ha lo status di rifugiato in Svezia da 10 ...... è immediatamente partita alla volta di, che si trova nel Sud - est della Francia, al confine con la Svizzera. Il presidente Emmanuel Macron ha commentato l'accaduto in un tweet. 'È un...con un coltello ad: la fuga del killer con l'arma in mano Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di un "di una vigliaccheria assoluta". In un tweet ha aggiunto: "...

Attentato in Francia, sei bambini accoltellati. L'aggressore ripreso con il coltello in mano [video] AGI - Agenzia Italia

LUSSEMBURGO - L'Ue esprime il suo cordoglio per l'attacco avvenuto mattina ad Annecy, nel sud-est della Francia, contro un gruppo di bambini. "Un attacco orribile e assolutamente ripugnante" per la ...Fermato un rifugiato siriano che ha ferito sei persone Milano, 8 giu. (askanews) - Un uomo armato di coltello ha ferito sei persone, tra cui quattro bambini molto piccoli, giovedì ...