Atletica | Sintayehu Vissa | “Riesco a vivere anche senza la caserma Voglio onorare l’Italia”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non solo salti e velocità. Crescenel mezzofondo l’italiana che propone nomi nuovi e risultati di spicco. A brillare al Golden Gala di Firenze è stata, classe 1996 nata in Etiopia, che nei 1500 metri ha trovato un super crono di 4’01?98, terzo tempo italiano di sempre sulla distanza. Andando a rila gara: “Era un onore tornare a gareggiare in patria, visto che si sa che mi alleno in America e tendenzialmente torno per i Campionati nazionali. Non avevo mai partecipato ad un Golden Gale e quando mi è stato confermato ero stra-emozionata. Sapevamo benissimo alla vigilia che erano focalizzate per il record del mondo, sapevamo che potevano esserci due o tre gruppetti, uno dei quali al momento irraggiungibile. Era perfetto, l’adrenalina, il campo, il tifo, la temperatura, ...