Atletica | Jacobs pronto per l' esordio stagionale a Parigi | ' sto bene e sono qui per divertirmi'

(Di giovedì 8 giugno 2023), 8 giu. - (Adnkronos) - “qui pere cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo, se siamo aè perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco”. Lo ha detto Marcellnella conferenza stampa ufficiale del Meeting diin programma domani sera allo stadio Charlety, quarta tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico è tra gli iscritti dei 100 metri (ore 22.12) insieme all'oro mondiale dei 200 Noah Lyles (Usa), al keniano Ferdinand Omanyala, all'americano Ronnie Baker. Diretta su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle 21 alle 23. “È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza - ricorda- ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di ...

... per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli diin ... Gregorio Paltrinieri, Marcell, Gianmarco Tamberi e Paola Egonu , questi sono solo alcuni ...C'è grande attesa per la gara dei 100 metri, alla quale è iscritto anche il campione olimpico di Tokyo 2020 Marcell. L'atleta della Fiamme Oro, dopo l'ennesimo problema fisico, proverà a ...Venerdì 3 giugno su Rai 3 e Sky Sport Arena.iscritto nei 100, Osama Zoghlami nelle siepi, staffetta 4x100 con l'obiettivo mondiale. Al femminile Vallortigara, Fantini, Bruni, ...

Atletica: Jacobs riparte da Parigi 'pronto a mettermi in gioco' - Sport Agenzia ANSA

Parigi, 8 giu. – (Adnkronos) – “Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco”. Lo ha det ...Marcel Jacobs è pronto per scendere in pista. Dopo qualche rinvio, l'olimpionico domani sarà in pista a Parigi nella tappa della Diamond League per la sua prima stagionale sui 100. (ANSA) ...