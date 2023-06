Atletica | Diamond League 2023 | undici italiani in gara a Parigi | c’è Marcell Jacobs

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nella giornata di venerdì 9 giugno, dalle ore 21:00 alle 23:00, allo stadio Chartley diandrà in scena la quarta tappa della, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena. C’è grande attesa per ladei 100 metri, alla quale è iscritto anche il campione olimpico di Tokyo 2020. L’atleta della Fiamme Oro, dopo l’ennesimo problema fisico, proverà a tornare al top confrontandosi con il campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles, il keniano Ferdinand Omanyala, lo statunitense Ronnie Baker, gli africani Letsile Tebogo (Botswana) e Benjamin Azamati (Ghana), il giamaicano Yohan Blake, il francese Mouhamadou Fall. Molto importante anche ladella staffetta 4×100, che andrà a caccia di un tempo ...

Venerdì 3 giugno su Rai 3 e Sky Sport Arena. Jacobs iscritto nei 100, Osama Zoghlami nelle siepi, staffetta 4x100 con l'obiettivo mondiale. Al femminile Vallortigara, Fantini, Bruni, ......che mi riconosco oggi - le parole di Arese all'ufficio stampa della Federazione diLeggera ... ma farli vincendo una tappa Gold che è mezzo gradino sotto laLeague è veramente ...Il suo debutto all'aperto e quindi sulla distanza regina dell'era invece previsto nelle ... Ora però, venerdì 9 giugno, dovrebbe prendere parte alla quarta tappa dellaLeague di Parigi. ...

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. La Wanda Diamond League è alla ...Quando corre Marcell Jacobs a Parigi L'orario esatto dove vedere in tv e in streaming l'azzurro è noto e sarà alle 22.12 di domani, venerdì 9 giugno. Sulla pista francese, sede della quarta tappa de ...