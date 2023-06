Atletica | Andy Diaz continua a vincere! Sigillo in Slovacchia | balzo ragguardevole con rincorsa accorciata

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023)a strabiliare dall’alto di un talento cristallino. Il fuoriclasse del salto triplo, che venerdì sera aveva vinto il Golden Gala a Firenze siglando il nuovo record italiano (17.75 metri, suo personale), si è imposto anche in un evento in piazza andato in scena a Kosice (). Il 27enne ha trionfato in questo appuntamento del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza) saltando 17.20 metri (0,2 m/s di vento a favore) in occasione del secondo tentativo. Il portacolori dell’Libertas Unicusano Livorno aveva aperto la gara con un assaggio da 16.03 metri (-0,5 m/s) concedendo più di mezzo metro all’asse di battuta.si è cimentato in soltanto due tentativi, entrambi con ...