... Presidente e AD diItalia - vogliamo mettere al centro la necessità di creare un ... Crediamo che in questo contesto l'obiettivo dell'investimento in ricerca esia la chiave per ...... Presidente e AD diItalia " In questo contesto l'investimento in ricerca erappresenta un'opportunità per rendere il nostro Paese più competitivo. Nel biennio 2023/2024 ...... al fine di favorire l'attrazione di nuovi investimenti in ricerca enel settore ... il ruolo delle scienze della vita per l'Italia", organizzato a Roma dacon il patrocinio di ...

AstraZeneca: l'innovazione per un sistema sanitario sostenibile Tiscali Notizie

Roma, 8 giu. (askanews) - Negli ultimi decenni la popolazione mondiale è cresciuta rapidamente, arrivando a 8 miliardi, ed è più longeva. L'invecchiamento unito al calo demografico fanno sì che l'Ital ...(Adnkronos) - In occasione della II edizione dell’evento Talkin’ Minds "Dalla demografia all’economia: il ruolo delle scienze della vita per l’Italia", organizzato da AstraZeneca con il patrocinio di ...