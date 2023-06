Assegno Unico | è ufficiale | bisogna restituire la cifra | ecco le scadenze

L'Inps annuncia il rilascio del nuovo pannello informativo semplificato per l'Universale a partire dal 10 giugno 2023. I dettagli Gli utenti potranno accedere a questa nuova funzionalità attraverso il portale dell'INPS " https://www.inps.it/ - utilizzando le ...L'INPS sta inviando le video guide personalizzate e interattive ai genitori che hanno richiesto l'e universale, per i quali si sono verificati problemi nella fase di erogazione del beneficio. Lo fa sapere l'Istituto con una nota. Nel messaggio del 6 giugno l'INPS, si spiega che l'...Chi ci perde e chi ci guadagna configli nel ricalcolo di Giugno tra aumenti, conguagli e rimborsi A giugno cambiano ancora gli importi dell'per figli da riconoscere alle famiglie con figli. L'...

Assegno unico 2023, chi ha diritto agli aumenti e come ottenerli entro giugno. La guida per le famiglie QUOTIDIANO NAZIONALE

Via libera all'emendamento che ammette la possibilità di presentare la richiesta di assegno di inclusione (articolo 4 ... il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate ...Cinque risposte al webinar del «Corriere» con Regalbuto (Commercialisti italiani): dalle detrazioni per i figli a carico alla detrazione degli apparecchi acustici. Le polizze sanitarie private non son ...