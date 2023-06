Ascolti tv | i dati del 7 giugno 2023

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bene il film Sognando Parigi Nella serata di ieri, mercoledì 7, su Rai uno Sognando Parigi in prima visione ha conquistato 1.980.000 spettatori pari al 10.5% di share. Alle spalle su Canale5 la prima puntata della serie tv New Amsterdam 5 si fema 1.223.000 spettatori con uno share del 7.9%. Su Rai2 The Good Doctor 6 è stato visto da 810.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 The Great Wall ha raccolto 964.000 spettatori (5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.039.000 spettatori con il 12.3% (presentazione a 1.581.000 e il 7.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 648.000 spettatori (4.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

