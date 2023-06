Ascolti tv | con Fiorentina-West Ham Tv8 vince la prima serata

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Secondo posto per 'Chi l'ha visto?', terzo per 'Sognando Parigi' Tv8 con la finale di Conference League,Ham, si è aggiudicata glidelladi ieri grazie a 3.411.000 telespettatori con il 17,5% di share. Secondo posto per ‘Chi l’ha visto?’ che su Rai3 ha registrato 2.039.000 telespettatori e il 12,3%, mentre Rai1 con ‘Sognando Parigi’ si è piazzata sul terzo gradino del podio ottenendo 1.980.000 telespettatori e il 10,5% di share. Quarta rete è Canale 5 con il debutto di ‘New Amsterdam’ che ha raccolto 1.223.000 telespettatori e il 7,9% di share, mentre ‘The Great Wall’ su Italia 1 ne ha segnati 964.000 con il 5% di share. A seguire, Rai2 con ‘The Good Doctor’ visto da 810.000 telespettatori pari al 4,2% e Retequattro con ‘Zona Bianca’ che ha totalizzato 648.000 ...