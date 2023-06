Arrestato a Milano scafista di 19 anni che era già stato fermato

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un egiziano di 19dalla polizia, a, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del Riesame di Catania perché ritenuto membro dell'equipaggio di ...

Un egiziano di 19 anni è statodalla polizia, a, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del Riesame di Catania perché ritenuto membro dell'equipaggio di scafisti che il 29 ottobre 2022 ha ...Suo figlio, che ora frequenta una scuola internazionale a, ha un unico compito secondo il ... ruba auto in un parcheggio:dai Carabinieri 8 Giugno Attualità Francia: accoltellati 6 ......venne. L'imputazione gli è costata sei anni di carcere, in un regime simile al 41 bis. Qualche tempo dopo, la tesi dell'accusa è stata smontata. Nel 1986 la Corte d'Appello dilo ha ...

È stato rintracciato a Milano uno degli otto presunti scafisti dello sbarco di 618 migranti avvenuto a Catania il 29 ottobre 2022. Le persone a bordo erano state soccorse dalla nave della Guardia cost ...Un egiziano di 19 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del Riesame di Catania perché ritenuto membro dell'equipaggio di scafi ...