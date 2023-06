Armani sceglie la Puglia per la coltivazione del cotone ecosostenibile

... con tappa da Giorgioa Porto Cervo : ecco tutti i negozi temporanei più cool da visitare in ... Il marchio di Simon - Porte nell'Estate 2023l'Italia per presentare con nuove aperture ad ...Prima di approdare in Diesel, è stato senior vice president brand manager Americas e precedentemente Senior Vice President Retail North America in GiorgioCorp . Inoltre, ha ricoperto ruoli ...Rania di Giordaniaun caban made in Italy › Il royal look del giorno. L'anello di ... L'abito era corredato da una clutch Giorgioe orecchini di diamante Sothebys appartenuti alla ...

Armani e Porto Cervo: la nuova collezione estiva parte da qui Costa Smeralda

Coinvolti nel progetto la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative e la Circular Bioeconomy Alliance fondate da Re Carlo III del Regno Unito ...Nuovo progetto di moda green per il gruppo Armani in Puglia nel segno della sostenibilità, lanciato oggi durante la giornata mondiale dell'ambiente. Il progetto denominato ...