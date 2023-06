Armani in Puglia per la coltivazione del cotone ecosostenibile

Leggi anche › L'accessorio del giorno, le sneakers ricercate e sostenibili che tutte indossano orainveste su coltivazioni di cotone inSempre rimanendo nel campo dei tessuti, ...Giorgiolancia 'Apulia Regenerative Cotton Project', coltivazione di cotone ecosostenibile inGiorgio,proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che si è ...... pullman partito da Lecce finito nella scarpata: la vittima è un 26enne Cronaca 5 Giu 2023investe in: in arrivo piantagioni di cotone made in Italy ecosostenibile ecologia&ambiente 5 ...

Moda, Armani produrrà in Puglia il nuovo cotone ecosostenibile per i suoi capi d'abbigliamento quotidianodipuglia.it

Armani catalizza i riflettori con il suo impegno nel green. Lo stilista investe nel sostenibile contribuendo alla moda responsabile Italia.Nuovo progetto di moda green per il gruppo Armani in Puglia nel segno della sostenibilità, lanciato oggi durante la giornata mondiale dell'ambiente. Il progetto denominato ...