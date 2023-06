Apple Vision Pro | la realtà aumentata della Mela sembra perfetta Ma difficile da condividere

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lavorare con quattro maxischermi intorno. Guardare film e video in maniera completamente immersiva, con le immagini che avvolgono lo spettatore a 180 gradi. Sono queste alcune delle promesse diPro. L’headset per ladi Cupertino è stato presentato nei giorni scorsi come un «computer spaziale». E le specifiche ci sono tutte: il processore è lo stesso degli ultimi MacBook, e anche il sistema operativo ricorda quello dei pc, anche se si aggiunge il sensoprofondità. Non manca una fotocamera 3D in alta risoluzione. Lo schermo dedicato a ciascun occhio ha più pixel di una telee in 4k. Tutto si svolge intorno all’utente. «Miva di trovarmi nel mio cinema IMAX personale», scrive ...