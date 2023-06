Appalti e politica | assolto l’ex sindaco di Capua

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gup di Napoli Fabio Provvisier ha“per non avere commesso il fatto”di(Caserta), il medico Carmine Antropoli, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato in cui l’imputato rispondeva, tra l’altro, di abuso d’ufficio relativamente al suo mancato intervento, a seguito di una interdittiva antimafia, per la revoca di un appalto affidato a una ditta riconducibile alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Per Antropoli il giudice ha ritenuto insussistente l’aggravante mafiosa anche per gli altri capi d’accusa contestati (abuso d’ufficio e turbativa d’asta) in relazione ad altri fatti e quindi ha disposto l’improcedibilità per prescrizione. “Antropoli – ha detto l’avvocato Mauro Iodice, legale deldi ...

