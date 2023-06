Appalti | Busia Anac | “Le stazioni appaltanti vanno ridotte ma il nuovo Codice limita la qualificazione Occasione persa sull’obbligo di indicare il titolare effettivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Non possiamo più sostenere un’architettura istituzionale in cui tutte le 26.500registrate possano svolgere qualunque tipo di acquisto, a prescindere dalle loro capacità. Occorre una drastica riduzione del loro numero”. La richiesta arriva dal presidente dell’Giuseppeche nella relazione annuale al Parlamento torna a criticare diversi aspetti delscritto dal Consiglio di Stato ma modificato – in peggio – dal governo Meloni. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, su richiesta dell’Ance, ha tra l’altro alzato fino a 500mila euro il valore dei lavori che anche i piccoli Comuni senza personale ad hoc e competenze possono continuare ad affidare in proprio. E ha pure previsto che le unioni di Comuni siano ...