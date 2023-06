Anzio | la tartaruga “Gui” torna in mare | liberata dopo tre mesi di cure VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Era rimasta ferita e rischiava di morire. Ma, grazie a una rete di soccorso efficiente, era stata portata dalla Toscana fino a Torvaianica, dove ha trovato leadatte per poter riprendere la “strada” del. E in acqua ci èta oggi, in occasione della “Giornata mondiale degli oceani”. Lei, la“Gui”, è stata scortata dai militari del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, in collaborazione con il personale medico-veterinario del Parco acquatico di Zoomarine e con la Rete Regionale TartaLazio, che hanno provveduto al rilascio del bellissimo esemplare di“caretta caretta” al largo delle coste di. Da Marina di Montaldo aldi Roma L’esemplare ritrovato nelle spiagge di Marina di Montalto il 12 marzo di quest’anno, gravemente ...