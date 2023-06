Anziani maltrattati | “Devi andare in bagno? Prima della partita del Napoli”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“in…”. Non voleva perdersi nemmeno un attimo dell’incontro di serie A tra Empoli euno dei sette operatori socio sanitari arrestati dai carabinieri aal termine di indagini coordinate dalla sezione “fasce deboli”Procura partenopea per maltrattamenti nei confronti di, tra cui una di 100 anni, ospitati nella “Casa di Nonna Rosa” a. Lo si evince da una registrazione audio agli atti risalente al 25 febbraio scorso. “in?” chiede ancora l’operatore socio sanitario ma la risposta dell’anziano – “dopo… dai” – scatena la sua reazione: ...

coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, stanno facendo ulteriori approfondimenti per accertare quali sìano state le cause del decesso di due anziani deceduti nella 'Casa di Nonna Rosa'. I carabinieri della compagnia Napoli centro supportati dai colleghi del Nil e del Nas stanno effettuando perquisizioni e accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle persone nella struttura per anziani. Umiliati e maltrattati, minacciati. I carabinieri di Napoli hanno arrestato sette operatori sociosanitari di una struttura residenziale privata per anziani di Chiaia, un quartiere nel centro della città.

I carabinieri e i magistrati della IV sezione della Procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, stanno facendo ulteriori approfondimenti per accertare quali ...una struttura residenziale privata per anziani, in corso Vittorio Emanuele. Nel fascicolo aperto dalla procura partenopea, emergono reiterate e quotidiane condotte di umiliazione, minaccia, grave ...