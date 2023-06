...della compagnia Napoli centro supportati dai colleghi del Nil e del Nas stanno effettuando perquisizioni e accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle persone nella struttura perche ......negli ospizi migliaia di, persone che avevano dato molto a famiglia e società. Là in effetti i vecchi trascorrono i loro ultimi anni, spesso contro la loro volontà e talvoltada ...... famiglie, nuclei conche costituiscono l'unica fonte di reddito, single, vedove sole, ... sfruttati, espropriati,, umiliati come comparse di un film di fantascienza superato dalla ...

Anziani maltrattati a Napoli, sette arresti dei Carabinieri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Umiliazioni, maltrattamenti, minacce e violenze: è quanto avveniva in una struttura per anziani del quartiere Chiaia di Napoli dove i Carabinieri hanno arrestato sette operatori sociosanitari (oss) ac ...Per ottenere i soldi per la droga un ragazzo di 20 anni era diventato sempre più aggressivo con i suoi familiari. È stato denunciato ...