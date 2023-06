Antonello | «Nessuno si aspettava l’Inter in finale | ce la giochiamo!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023), Ceo Corporate del, ha parlato 48 ore prima delladi Champions League contro il Manchester City. Il dirigente nerazzurro ci crede GRANDE ATTESA ? Alessandro, all’uscita dell’hotel in cui si trova, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia mercato: «Grande attesa e grande emozione per essere qui a giocarci questa. C’è grande entusiasmo.se l’ma ora siamo qua e ce la possiamo giocare. Istanbul una bella città, bello ritornarci». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...