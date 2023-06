Anticipazioni Il Paradiso delle signore | Marta e Riccardo ritornano?

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le riprese dell'ottava stagione de Ilsono iniziate da alcune settimane. A settembre i fan affezionati della serie Rai potranno tornare a seguire le vicende del grande magazzino e dei loro beniamini come la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vittorio Conti ed ovviamente Umberto Guarnieri. Proprio Roberto Farnesi, l'attore che interpreta il commendatore, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv si è lasciato andare ad un clamoroso spoiler sui nuovi episodi della fiction daily di Rai Uno. Il8, Roberto Farnesi: «potrebbero tornare» Roberto Farnesi, l'interprete di Umberto Guarnieri ne Il, ha ...

A quanto pare, Marta e Riccardo, i due figli di Umberto Guarnieri, torneranno protagonisti. Per il ritorno de Il Paradiso delle Signore sul piccolo schermo c'è già da ora grandissima attesa. A svelare ...