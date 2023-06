Magnani inserisce cosìche, a freddo, va a battere il rigore spiazzando Radunovic. Ritorno domenica, ore 20.30, al San Nicola quando avremo la terza squadra promossa in A con Frosinone e ...... autore di altri interventi decisivi ma nel recupero della ripresa il portiere serbo non si è ripetuto su un secondo rigore concesso agli ospiti, trasformato da, che è stato messo in campo ...... la squadra di Ranieriper 1 - 1 all'Unipol Domus contro la squadra di Mignani mai doma, che usufruisce di due rigori, sbaglia il primo con Cheddira, ma non il secondo conche ...

Antenucci pareggia al 96° su rigore, Cagliari-Bari 1-1 - Ildenaro.it Il Denaro

CAGLIARI (ITALPRESS) - Come nel match di ritorno il Bari segna l'1-1 col Cagliari in pieno recupero, su rigore dato al VAR e trasformato da Antenucci. Si chiude ...Minuto 96 a Cagliari: Mirko Antenucci, appena entrato, mette la palla sul dischetto. Fischio dell'arbitro, un tiro secco e angolato ed è goal: esplode il Bari che acciuffa i sardi nella gara d'andata ...