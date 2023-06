Anno sabbatico | il costo reale di una scelta sempre più diffusa

Fu lui, i n Sudafrica per il suo, a invitare la ragazza a un barbecue a Cape Town, dove lei viveva. 'A differenza di molte persone che conoscevo, sembrava non badare alle apparenze, ...Il direttore generale, che però avrebbe una clausola di rescissione nel proprio contratto, avrebbe fatto sapere che vorrebbe prendersi unper vivere a ritmi meno frenetici e godersi di ...Monchi , che però avrebbe una clausola di rescissione nel proprio contratto, avrebbe fatto sapere che vorrebbe prendersi unper vivere a ritmi meno frenetici e godersi di più la ...

Siviglia, Monchi dice addio dopo il successo in coppa: anno ... Diretta

Nella sua intervista al Corriere della Sera, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic, dopo l'annuncio di domenica scorsa dello svedese ...Ultime ore in città per il tecnico della squadra Campione d'Italia, a breve inizierà il suo anno sabbatico in Toscana. Spalletti è ancora a Napoli, si sta godendo gli ultimi… Leggi ...