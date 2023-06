Annecy | Macron ' Paese sotto shock | vigliaccheria assoluta'

(Di giovedì 8 giugno 2023) "E' un attacco di una": lo ha scritto il presidente francese, Emmamnuel, in un tweet in cui commenta l'attentato di questa mattina adcontro un gruppo di bambini ...

"E' un attacco di una vigliaccheria assoluta": lo ha scritto il presidente francese, Emmamnuel, in un tweet in cui commenta l'attentato di questa mattina adcontro un gruppo di bambini di 3 anni. "Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock". . 8 ...In giornata faranno visita adla premier Elisabeth Borne, e il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, con il presidente Emmanuelche segue costantemente gli sviluppi della vicenda. Jet ...La premier, Elisabeth Borne, si sta recando addenuncia un 'attacco di vigliaccheria assoluta' Emmanuelha denunciato su Twitter un 'attacco di assoluta vigliaccheria'. 'La ...

Annecy, Macron: "Nazione sotto shock per attacco vile" LAPRESSE

"Un attacco assolutamente vile questa mattina in un parco di Annecy. Bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock". Lo scrive in ...L'autore del gesto sarebbe un richiedente asilo siriano. E' stato arrestato dalle forze di sicurezza. Cinque il numero totale dei feriti. Tre ...