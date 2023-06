Annalisa | Elodie e non solo | le prime voci sulle conduttrici di Sanremo 2024 con Amadeus

(Di giovedì 8 giugno 2023)ed, Emma Marrone e Arisa: spuntano oggi in rete i nomi di 4 donne, le 4 possibilidiche potrebbero affiancarein quella che sarà la sua ultima avventura festivaliera. Come confermato dal direttore artistico di recente, infatti, il Festival disarà l’ultimo che vedràal timone della kermesse. Cinque anni di seguito possono bastare e lo hanno portato ad eguagliare il record di Festival consecutivi messi a segno da Pippo Baudo. Così,, conferma in via ufficiale che nel 2025 sicuramente non ci sarà.sarà dunque l’ultima prova alla guida della kermesse canora dedicata alla musica italiana, almeno ...

Spazio ad un'altra grande donna dello spettacolo italiano come, sempre protagonista degli ultimi Festival, sia come concorrente sia come ospite. Anchedovrebbe essere attesa, che a ...Sanremo 2024:, Emma e Arisa al fianco di Amadeus Secondo Ivan Rota per Dagospia , ci sarebbero in ballo ben quattro nomi bomba relativi alle possibili co - conduttrici. Si ...Non ha mancato di punzecchiare Spalletti, in questi giorni impegnato e desiderato più died, in foto, autografi e gag varie, da una tifoseria che gli ha voluto bene solo con quindici ...

Annalisa Elodie Emma Marrone e Arisa a Sanremo 2024 Tag24

Il poker di donne si riferisce all’ipotesi di quattro cantanti come co-conduttrici, ovvero Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Arisa. Ma non finisce qui perché Amadeus ha anche svelato chi lo affiancherà ...Amadeus ha invece confermato che questo sarà il suo ultimo Festival dopo cinque edizioni alla direzione artistica ...