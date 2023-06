Estratto dell'articolo di Martina Pennisi per il 'Corriere della Sera'è tutta nella risposta che dà se le si chiede cosa si aspetti dalla versione cinematografica dei suoi libri: 'Credo che abbiano in mente una ...Le storie d'amore, si sa, vendono. E lo sa bene, economista e scrittrice di romanzi rosa da oltre 1 milione di copie vendute. Solo nel 2013 la scrittrice ha pubblicato ben 18 libri con la casa editrice Newton Compton , pubblica un ...segui News CorrelateMa cosa ne può sapere un'intelligenza artificiale di amore e sentimenti - di"Oggi sentir dire che due persone si sono conosciute tramite app è molto ...

Anna Premoli torna in libreria con "In amore vince chi rischia" Velvet Mag

Arriva in libreria per Newton Compton “In amore vince chi rischia”, il nuovo libro di Anna Premoli, l'autrice italiana di storie d'amore più amata. Scopriamo di più.A nna Premoli è tutta nella risposta che dà se le si chiede cosa si aspetti dalla versione cinematografica dei suoi libri: «Credo che abbiano in mente una cosa televisiva perché la casa di produzione ...