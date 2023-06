Ancelotti | «L’esonero di Maldini dimostra mancanza di cultura storica e di rispetto della tradizione milanista» 

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tony Damascelli intervista Carloper Il Giornale. Tanti i temi affrontati: dal Var al razzismo a Paoloed al suo esonero dal Milan. Sulla tecnologia nel calcio,dice: «Il var ha tolto il potere esclusivo all’arbitro, prendendo decisioni non in linea con lo spirito e la realtà effettiva del gioco. Il fallo di mano, ad esempio. Non c’è oggettività ma decisioni personali. Il var è male utilizzato, anzi è troppo utilizzato». Come si potrebbe e dovrebbe rimediare?: «Innanzitutto cambiando la formazione dell’International Board, con l’inserimento di ex calciatori e allenatori che conoscono bene e meglio il gioco. Sul fuorigioco, ad esempio, un ginocchio, un piede non può invalidare l’azione». Sul numero eccessivo di partite giocate,: «I miei, tra Liga, coppe e ...

... il primo obiettivo dell'allenatore italiano Carloè ...che aveva preso il posto di Cristian Stellini in seguito all'... Così il Tottenham ha scelto come nuovo tecnico'austrialiano di ...... Kaká, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Gianluca Zambrotta, Pato, Marek Jankulovski, Christian Abbiati, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Clarence Seedorf e'allenatore Carlo... di Capello, die di Liedholm che di qualche campione ... come per Spalletti, per giustificare a se stesso, nonostante'... farne due di seguito in contrasto porta solo all'e non penso ...