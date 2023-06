Il commercio ambulante si riduce anche se i clienti non mancano: negli ultimi due anni, secondo uno studio di Anva - Confesercenti, glisi sono ridotti di circa 14mila unità con un calo del 7,9% (da 176mila a poco più di 162mila), nonostante i consumatori continuino a rivolgersi ai mercati che hanno avuto negli ultimi 12 ...L'assessore Cesareo Troia risponde: " L'apertura di questa amministrazione nei confronti deglic'è tutta. Mi dispiace di questa ulteriore attività messa in campo che non fa altro che ...Mino Reganato Pur uscendo da unache ha di fatto azzerato economicamente il settore turistico per un paio d'anni, lo stesso è ... Clowns,, saltimbanchi, "grattacheccari", eppoi guide ...

Ambulanti in crisi, in due anni 14mila in meno - Economia Agenzia ANSA

Il commercio ambulante si riduce anche se i clienti non mancano: negli ultimi due anni, secondo uno studio di Anva-Confesercenti, gli ambulanti si sono ridotti di circa 14mila unità con un calo del 7, ...Murzi dopo il ’caso’ del furgone dell’ambulante parcheggiato davanti al negozio "Non facciamo favoritismi: le maison e piazza Marconi sono eccellenze".