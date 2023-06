Ambiente | via al bando “Capitale Naturale” | 2 | 75 mln per progetti a tutela della biodiversità

(Di giovedì 8 giugno 2023) Siccità, dissesto idrogeologico, inquinamento, eventi meteorologici estremi, estinzione di piante e animali sono solo alcuni dei fenomeni causati dalla crisi climatica alla quale stiamo assistendo. Per invertire la rotta e’ necessario intervenire con azioni concrete. Per questo motivo, Fondazione Cariverona ha deciso di lanciare il, mettendo a disposizione fondi per 2,75 milioni di euro. L’obiettivo dell’iniziativa – alla quale e’ possibile partecipare presentando domanda entro il 15 settembre 2023 – è sostenereche contribuiscano are, ripristinare e valorizzare la biodiversita’ e ilnei territori di riferimento, fornendo risposte efficaci alle sfide che minacciano la vita sulla Terra. Il, ...

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus (LaPresse) - calciomercato.itEppure sembra che l'umore all'interno dell'della Juventus sia comune positivo. Come se il peggio fosse passato e l'...... la relazione di Marco Rubbiani sul tema "L': un bene che ci è affidato", l'incontro di ... L'incontro si terrà sabato 10 giugno, dalle 15.30 alle 17 presso Palazzo Europa,Emilia Ovest, 101 ...La connessione allo smartphone avvienebluetooth , in un modo molto simile a delle app nate ... Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget,e ...

Ambiente, via al bando "Capitale Naturale": 2,75 mln per progetti a ... Il Denaro

a cui il ministero dell’Ambiente ha contribuito per 3 milioni e quello della Cultura per 6,9 milioni. L’intervento sull’intera via dell’Amore prevede l’installazione di reti, ancoraggi, chiodature e ...Al Museo Orto Botanico di Roma arriva un nuovo progetto di educazione all’ambiente all’aperto per i piccoli e le loro famiglie, firmato dal Festival del Verde e del Paesaggio. Un quinto dei ragazzini ...