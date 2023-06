Ambasciata d’Italia in Sudan | temporaneo trasferimento

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’italiana inè da oggi ad Addis Abeba. LAmbasciatore Michele Tommasi, insieme ad alcuni collaboratori e due unità dei Carabinieri, è infatti atterrato nella mattinata di oggi ad Addis Abeba dove, nella locale rappresentanza diplomatica in Etiopia, sarà temporaneamente ricostituita l’a Khartoum. Lo rende noto la Farnesina e la notizia è riportata anche sul Giornale Diplomatico. “L’Ambasciatore Tommasi e il nostro personale continueranno ad assicurare la piena operatività della sede da Addis Abeba, per garantire al meglio il contributo dell’Italia agli sforzi di pacificazione del”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

