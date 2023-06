Amazon pensa a un abbonamento Prime Video con pubblicità

Prime: tutti i beneficiPrime mette a disposizione molti vantaggi per gli utenti abbonati che vanno al di là di Prime Video. Ecco i principali: Consegne veloci illimitate Spedizioni ...Anche a riguardo, non è chiaro che tipo di approccio abbia intenzione di adottare. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli in merito. Al momento le uniche ...A questoun sistema elettronico che verifica la temperatura in ogni istante attraverso ... leggi anche Ring Intercom,reinventa il citofono Le tecnologie di imbottigliamento Il reparto ...

Prime Video con pubblicità! Amazon pensa a un piano abbonamento meno costoso Hardware Upgrade

Amazon medita, secondo persone a conoscenza dei fatti, di introdurre la pubblicità su Prime Video, come le chiedono gli inserzionisti: ecco cosa è emerso in merito e come potrebbe concretizzarsi il tu ...Amazon starebbe per introdurre un piano Prime Video con pubblicità, come di recente ha fatto anche il rivale Netflix. Al tempo stesso, la società sarebbe pronta ad aumentare il prezzo del Prime Video ...