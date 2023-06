Altro stop per i Samsung Galaxy S10 | aggiornamenti più unici che rari

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere assolutamente in esame a proposito delS10 in queste ore, considerando il fatto che stiamo parlando di una serie ancora molto diffusa qui da noi. Se da un lato ad inizio aprile abbiamo già anticipato che questi modelli non avrebbero più ricevuto patch mensili, se nonperché parliamo di prodotti che sono stati lanciati sul mercato quattro anni fa, al contempo ci sono altri spunti sui quali vale la pena concentrarsi oggi. A testimonianza del fatto che l’azienda sia inflessibile nel bene e nel male sotto questo punto di vista. Sta arrivando un ulterioreper iS10: adesso glisaranno ancora piùQuali sono le novità del giorno per i ...