Almanacco del 08-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023)del giorno giovedì 8 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Medardo il nome trae la sua origine Germanico ma per forza costanza e hard coraggioso valoroso latinizzato in medardus significa valoroso per la sua forza Il proverbio dice se la luna viene i primi 10 di non è quel mese lì era sono nati oggi Luigi Comencini Sonia Braga Andrea Casiraghi noi salutiamo invece Serena Federica Giovanni Mirko andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 8 giugno del 632 secondo la tradizione sarebbe il giorno della morte di Maometto fondatore profeta dell’islam 8 giugno 87 nasce Telefono Azzurro Con lo scopo di proteggere i diritti dell’infanzia dando alle richieste di aiuto dei bambini un punto di ascolto e di accesso 8 giugno 1993 il Giappone in festa per le menti nozze del principe ereditario naruhito con la Borghese masako diplomatica ...