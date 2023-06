Allenatore Napoli | spunta un nome nuovo | è Rudi Garcia! 

Pure Rubik si arrese un giorno con il suo cubo, un autentico tormento generazionale: sei facce - in ognuna nove quadratini di diversa tonalità - da affiancare formando un solo colore. Un rompicapo, ma ...... i risultati che ha ottenuto C'è qualcuno che crede davvero che, se fosse stato ila subire ... mentre per qualsiasi altroazzeccare un cambio diventa sinonimo di bravura, per Allegri ...Riuscirà a trattenerlo nonostante sia finito nel mirino del(e non solo) E a seconda di chi sarà l'ci saranno anche da valutare le operazioni per migliorare la rosa: la base da ...

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scelto chi deve essere il nuovo allenatore: Vincenzo Italiano. Il mister della Fiorentina è senza ...Serse Cosmi, alleantore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb: Spalletti e l’addio al Napoli: come l’ha visto “Conoscendo Spalletti mi permetto di dire che non è stata una scelta di c ...