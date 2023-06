Alla scuola Rosa suona l’ultima campanella | dopo 60 anni verrà abbattuta

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bergamo. Giovedì 8 giugno alle 12.30elementare Gabrieledi via Marzabotto suonerà. Poi, per un paio d’, gli alunni verranno redistribuiti nelle scuole dei dintorni prima di poter tornare per l’anno scolastico 2025/26 in un edificio rinnovato, moderno e funzionale alle esigenze didattiche che richiede il giorno d’oggi e che la struttura in uso dal 1963 non può più rispettare. Una rinascita necessaria,sessant’di onorato servizio al quartiere di Conca Fiorita. Laera nata in un contesto di boom economico e demografico, costruita nel giro di poco tempo per tenere il passo della rinascita di una zona chela guerra era perlopiù agricola, prima che negli ...