Alfonsi in visita a fattoria didattica ‘fiore del deserto’

(Di giovedì 8 giugno 2023) – “Hoto oggi con il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessora municipale alla Scuola Cecilia Fannunza ladelin occasione in occasione di progetto educativo organizzato dalla società che gestisce le mense scolastiche del municipio cui hanno partecipato gli alunni della scuola Tovaglieri dell’ I.C. Olcese. Tra le numerose attività di educazione alimentare e ambientale che l’azienda svolge verso i piccoli utenti c’è quella dellanelle fattorie sociali che, solo in questo anno scolastico, ha coinvolto 2.500 bambine e bambini con i loro insegnanti”. È quanto dichiara l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina(nella foto). “Oggi i bambini hanno piantato semi, ...

... Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina- In forte aumento sia la presenza di residenti, sia ... In crescita è anche il numero di scolaresche provenienti da tutta Italia che vengono ina ...In crescita è anche il numero di scolaresche provenienti da tutta Italia che vengono ina ... Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina. Il Roseto comunale è diviso in due settori : ...In crescita è anche il numero di scolaresche provenienti da tutta Italia che vengono ina ... Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina. Il Roseto comunale è diviso in due settori : quello ...

Roseto comunale, visite record: apertura prolungata RomaToday

in occasione del progetto educativo organizzato dalla società che gestisce le mense scolastiche del municipio cui hanno partecipato gli alunni della Scuola Tovaglieri dell' I.C. Olcese.Gioia dei Marsi. Gli studenti di Lanciano in visita a Gioia dei Marsi. I 31 ragazzi delle classi quarte e quinte dell’istituto superiore De Titta Fermi e i loro professori hanno visitato il geosito di ...