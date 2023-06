Alex Stamos | ora a capo dello Stanford Internet Observatory | è stato dirigente in Facebook

(Di giovedì 8 giugno 2023)è solo l’ultimo di una lunga lista di persone che hanno ricoperto un ruolo più o meno di rilievo in Meta – o in altre società proprietarie delle piattaforme che usiamo tutti i giorni – e che, una volta lasciata l’azienda, hanno iniziato a lavorare per svelarne, come possono, le problematiche interne. C’è stata Frances Haugen, la prima whistleblower che ha portato alla luce in una serie di puntate del WSJ tutte le storture interne a. Ora tocca ache, invece, ha scelto di operare in maniera meno plateale. Cosa fa adesso? Attualmente è direttore, l’osservatorio dellaUniversity che – insieme al WSJ e ...

Alex Stamos: ieri a Meta, oggi fa ricerca su Instagram | Giornalettismo Giornalettismo

In particolare, i tre ricercatori del SIO David Thiel, Renée DiResta and Alex Stamos hanno verificato i collegamenti che partono da Instagram e Twitter per poi finire su altre piattaforme social e di ...Alex Stamos, Director of the Stanford University Internet Observatory and former Facebook chief security officer, joins 'Squawk Box' to discuss an investigation by university researchers and The Wall ...