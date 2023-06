Con 160 punti vendita presenti in 6 regioni e circa 3mila collaboratori,cinque anni in Italia. Un traguardo importante per l'azienda presente dal 2018, che dichiaratamente ha al centro della propria strategia valori come qualità, convenienza, sostenibilità e ...Il celebre pasticcere sicilianoi 70 anni di attività rivisitando per TUTTOFOOD il Mannetto,... Armando Garosci , Direttore di Largo Consumo, dialoga con, Carrefour, Conad, DNV. Alle 11.30 ...Con 160 punti vendita presenti in 6 regioni e circa 3mila collaboratori,cinque anni in Italia. Un traguardo importante per l'azienda presente dal 2018, che dichiaratamente ha al centro della propria strategia valori come qualità, convenienza, sostenibilità e ...

Aldi celebra 5 anni in Italia con 160 punti vendita - Lombardia Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...