Al via la terza edizione della rassegna “MagicaMente” alla Reggia di Portici

(Di giovedì 8 giugno 2023) Prenderà il via il 10 giugnodiladiorganizzata dal Pozzo e il Pendolo Teatro. È il Magma, che caratterizza geograficamente, artisticamente ed emotivamente il territorio partenopeo-vesuviano, il tema individuato per lache prenderà il via sabato 10 giugno 2023 alle ore 21.00

Ma non è dei pronomi inpersona singolare che vorrei trattare, bensì del pronome par ...scattare in noi l'associazione empatica è perché siamo troppo abituati a interagire con altri soggetti..."La valutazione della Commissione europea ai fini del pagamento dellarata è indi completamento". È quanto emerge dallarelazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano ...Dalle 21.30alla serata danzante con l'orchestra spettacolo "Mimmo Mirabelli", impegnato a ... Camminata di Primavera Tutto pronto per la "Camminata di Primavera Telethon", giunta alla sua...

Pnrr, ecco la relazione del Governo alle Camere: «Valutazione Ue sulla terza rata in via di ... Il Sole 24 ORE

I ‘Red Devils’ di Ten Hag hanno finito l’annata al terzo posto in campionato, portando a casa un trofeo (la Carabao Cup) e arrendendosi solo di misura al Manchester City in finale di FA Cup. Alti e ...Per il terzo anno consecutivo Bisceglie ospita i finalisti del premio Strega: sabato 1 luglio, alle ore 21, Rosella Postorino, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri saranno i protago ...