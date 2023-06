Al Pride di Bari la madrina sarà Bruna | la donna trans aggredita dai poliziotti a Milano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ladeldi, labrasilianagender pestata con calci e manganellate lo scorso 24 maggio da un gruppo di agenti della polizia locale di. La stessa«raccontata dai giornali sempre coi pronomi sbagliati, con l’aggettivousato come sostantivo, con l’ossessione per i suoi genitali», dichiarano gli organizzatori della manifestazione pugliese. E aggiungono: «rappresenta tutte le discriminazioni contro cui ci battiamo. Una, razzializzata, vittima di soprusi istituzionali.per molti è il male, corrisponde a quella disumanizzazione agìta dalla politica di governo attraverso ...

La madrina sarà Bruna, la donna trans aggredita dalla polizia locale di Milano. La scelta del Pride 2023 è netta, e ha un alto valore simbolico e politico: "Rappresenta tutte le discriminazioni contro cui ci battiamo" dicono dal coordinamento "Non vogliamo madrine patinate, che rivelano

Brutalizzata dagli agenti sui quali pende l'ipotesi di tortura, è stata scelta dal comitato pugliese perché «rappresenta tutte le battaglie del nostro