(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Unire le forze per un futuro senza Sla nel. È questo il messaggio lanciato da- Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per promuovere le tante iniziative di solidarietà in Italia volte all’approfondimento, alla ricerca...

... è promossa dalla Federazione Internazionale delle associazioni dei pazienti, l' International Alliance of ALS/MND Associations di cuiè parte come membro italiano. Si celebra ogni 21:...... l'international alliance of Als/Mnd Associations di cuifa parte come membro italiano " si legge in una nota - . Il Global Day sin dal 1997 si celebra ogni 21, data non casuale, perché ...Nell'anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per, il mese didiventa il tempo per commemorare la consapevolezza e il Global Day ne rappresenta l'espressione più concreta. La Giornata Mondiale sulla SLA , o "Global Day", promossa dalla ...

Aisla, 'giugno mese della consapevolezza della Sla' Adnkronos

La Giornata Mondiale sulla SLA, o "Global Day", è promossa dalla Federazione Internazionale delle associazioni dei pazienti, l'International Alliance of ALS/MND Associations di cui AISLA è parte come ...