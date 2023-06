Affitti | quando la vittima è il proprietario

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 giugno 2023) Se i prezzi dell’abitare salgono, c’è un’altra faccia negativa della medaglia: gli inquilini morosi sono in aumento. Così chi ha un appartamento e decide, magari come minimo investimento familiare, di darlo in locazione rischia sempre più spesso di trovarsi qualcuno che non paga e si rifiuta di lasciare libero l’immobile. Situazioni in cui la risposta della legge è lenta e dagli esiti incerti. C’è un lato nascosto nel mondo degli. L’altra faccia della medaglia. Quella non raccontata dai canali mainstream che hanno preferito soffermarsi sulla (legittima) protesta degli studenti in tenda, trascurando che se da una parte assistiamo all’aumento dei prezzi, dall’altra sono più frequenti di quanto si possa immaginare i casi in cui i proprietari di immobili si trovano a fare i conti con inquilini morosi. Situazioni in cui riuscire a far valere le proprie ragioni, tra ...