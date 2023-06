(Di giovedì 8 giugno 2023) "Siamoa raggiungere unsul Patto di. E' stata una maratona, ma ci mancano gli ultimi 100 metri". Cosi' la Commissaria Ue per gli, Ylva, in ...

La denuncia arriva dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nel suo intervento al consiglioin Lussenburgo. In Italia "è ancora viva la memoria della tragedia di Cutro" e Lampedusa ..."Siamo vicini a raggiungere un accordo sul Patto di migrazione e asilo. E' stata una maratona, ma ci mancano gli ultimi 100 metri". Cosi' la Commissaria Ue per gli, Ylva Johansson, in ingresso al Consiglio dell'Ue a Lussemburgo. 8 giugno 2023Lo ha detto la commissaria agliYlva Johansson arrivando al consiglio in Lussemburgo. "È importante sottolineare che l'accordo non è una partita tra perdenti e vincenti, un gioco a ...

Affari interni Ue, Johansson: "Vicini all'accordo su migrazione e asilo ... Il Sole 24 ORE

'Siamo vicini a raggiungere un accordo sul Patto di migrazione e asilo. E' stata una maratona, ma ci mancano gli ultimi 100 metri'. Cosi' ...L'Italia vuole assumere una posizione di «responsabilità» nei confronti del possibile accordo sulla migrazione che deve però essere dimostrata anche verso «i cittadini italiani ed europei» per una rif ...