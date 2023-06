AEW | Pioggia di annunci per Rampage e Dynamite | non solo MJF vs Adam Cole!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 giugno 2023) La AEW haato diversi incontri per i prossimi due show, ovvero(in programma venerdì) edi settimana prossima. Andando in ordine cronologico, partendo dallo show di venerdì, sono quattro i matchati ed il primo varrà lo status di #1 Contender all’AEW Women’s Championship di Toni Storm: saranno Britt Baker, Skye Blue, Nyla Rose e Mercedes Martinez a giocarsi questa opportunità ma non. Saranno infatti impegnati anche gli Acclaimed (Max Caster & Anthony Bowens), che con Billy Gunn sfideranno gli Spanish Announce Project (Luther, Serpentico & Angelico). Non sarà però l’unico multi-match, visto che i Lucha Bros (Rey Fenix & Penta El Zero Miedo) & Bandido se la vedranno con Ethan Page, Lee Moriarty, & Big Bill. Unico incontro in “singolo” ...