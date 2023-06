Adriano Pappalardo | La Tv non mi piace più

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 8 giugno 2023) «Io e Battisti a fare surf, non l’ho mai visto così felice. Renato Zero era mio fan e mi chiese una foto insieme» Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 25 (…) Nel 1972 fece furore al Festivalbar con “E ancora giorno” di Mogol-Battisti. «In sala di incisione cantavo a occhi chiusi, concentrato. A un tratto sentii una voce in tre tonalità più alte. Mi voltai, era Lucio. Poi però voleva cancellarla. “Non solo ti regalo il pezzo ma pure il coretto? Ma vaff… va”. Alla fine la lasciò. E si piazzò seconda in una hit parade piena di brani di Battisti, dietro a I giardini di marzo. E Lucio: “A’ Pappafi, mica vorrai arrivare primo eh?”». Diventaste inseparabili. «Abitava a cento metri da me. Andavamo a fare surf a Bracciano, lui era bravo, ma restava sempre vicino alla riva. Un giorno gli proposi di arrivare ad Anguillara. “Sei matto?” Aveva paura che cadessi e affogassi. Ce l’abbiamo ...